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        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı gözaltına alındı

        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 23:15 Güncelleme: 01.08.2024 - 23:15
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        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı gözaltına alındı
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        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde yerde bir kadının yattığını görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Kadının Aynur Çilli (43) olduğunu ve kafasına aldığı taş darbeleriyle öldüğünü belirleyen ekipler, kadının birlikte yaşadığı Mehmet A'yı (48) gözaltına aldı.

        Şüphelinin Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, burada Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli'nin (8) de iple bağlanmış halde cesedini buldu.

        Mehmet A'nın birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi tartışma sırasında taşla kafasına vurarak, annesinin öldürülmesine şahit olan çocuğu da eve götürüp boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

        Yapılan incelemenin ardından anne ve çocuğun cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Çeşitli suçlardan 17 suç kaydı olduğu belirlenen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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