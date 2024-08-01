Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı gözaltına alındı

Yapılan incelemenin ardından anne ve çocuğun cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mehmet A'nın birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi tartışma sırasında taşla kafasına vurarak, annesinin öldürülmesine şahit olan çocuğu da eve götürüp boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Şüphelinin Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, burada Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli'nin (8) de iple bağlanmış halde cesedini buldu.

Kadının Aynur Çilli (43) olduğunu ve kafasına aldığı taş darbeleriyle öldüğünü belirleyen ekipler, kadının birlikte yaşadığı Mehmet A'yı (48) gözaltına aldı.

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