Kumluca Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

–Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Kumluca Belediyespor, yeni sezon için transfer ve tesis çalışmalarına hız verdi.

Kumluca Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz yıllarda BAL'da şampiyon olarak 3. lige çıkmak için mücadele ettiklerini hatırlatarak, yaşanan bazı sıkıntılar, rakiplerin zorluğu gibi durumlardan dolayı bu isteklerini gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Bu yılda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Öztürk, "Ancak takımın gücü maddiyata bağlı oluyor. Kumluca Belediyespor'a gönül vermiş sporseverlerimizle bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Transfer görüşmelerimiz var. Tesislerimizde hazırlıklarımız var. İnşallah öz sermayemiz ile iyi bir takım oluşturarak hak ettiğimiz şampiyonluğu elde ederiz." dedi.