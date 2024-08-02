Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı.

Antalya'da sevgilisi Aynur Çilli'yi (43) ormanda başına keser ve taşla vurarak, cinayete şahit olan oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de boğarak öldüren ve gözaltına alınan Mehmet Altın'ın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mehmet Altın, adliyedeki işlemlerinin ardından uyarıcı ya da uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.