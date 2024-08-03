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        Kemer Kaymakamı Solmaz'dan şampiyon sporculara ödül

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Büyük Kadınlar Bocce Avrupa Şampiyonu Nurda Gül Şen ve Judo Yıldızlar Avrupa Şampiyonu Sude Akan'a ödül verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:26
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        Kemer Kaymakamı Solmaz'dan şampiyon sporculara ödül
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        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Büyük Kadınlar Bocce Avrupa Şampiyonu Nurda Gül Şen ve Judo Yıldızlar Avrupa Şampiyonu Sude Akan'a ödül verdi.

        Avrupa Bocce Raffa Şampiyonası'nda kadınlar altın nokta kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Kemer Bocce Spor Kulübü sporcusu Nurda Gül Şen ve Judo Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olan 07 Kemer GS Kulübü sporcusu Sude Akan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Kaya, antrenörleri Erman Buyruk ve Zehra Arslan ile birlikte Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'ı ziyaret etti.

        Kaymakam Solmaz, sporcuların elde ettikleri şampiyonluklarla Kemer'in gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

        Solmaz, ziyaretin sonunda sporculara ödüllerini takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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