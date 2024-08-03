Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Antalya'ya yılın 7 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 artarak 9 milyon 58 bin 186'ya ulaştı.

1 Ocak-31 Temmuz döneminde kente en fazla turist gönderen ülke 2 milyon 40 bin 316 misafirle Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 770 bin 225 turistle Almanya, 874 bin 356 turistle İngiltere izledi.

Bu ülkeleri Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

Kente yılın 7 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 artarak 9 milyon 58 bin 186'ya ulaştı.