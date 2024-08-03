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        Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

        Antalya'ya yılın 7 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 artarak 9 milyon 58 bin 186'ya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:14
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        Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu aştı
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        Antalya'ya yılın 7 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 artarak 9 milyon 58 bin 186'ya ulaştı.

        1 Ocak-31 Temmuz döneminde kente en fazla turist gönderen ülke 2 milyon 40 bin 316 misafirle Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 770 bin 225 turistle Almanya, 874 bin 356 turistle İngiltere izledi.

        Bu ülkeleri Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

        Kente yılın 7 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 artarak 9 milyon 58 bin 186'ya ulaştı.

        - Temmuz ayında 2 milyon 742 bin turist geldi

        Antalya'ya temmuzda gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,71 artışla 2 milyon 742 bin 965 oldu.

        Geçen ay Antalya'ya en çok ziyaretçi 598 bin 40 ile Rusya Federasyonu’ndan gelirken Almanya 441 bin 718 ziyaretçi ile ikinci, Polonya ise 223 bin 982 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

        Polonya'yı sırasıyla İngiltere, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Ukrayna takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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