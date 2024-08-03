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        Antalya'da Hamas lideri Heniyye ve Gazze için yürüyüş düzenlendi

        Antalya'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:30 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:30
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        Antalya'da Hamas lideri Heniyye ve Gazze için yürüyüş düzenlendi
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        Antalya'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar, Kepez ilçesindeki Yeni Emek Mahallesi'nde bulunan Çelebi Mehmet Camisi önünde bir araya geldi.

        Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak Seyhan Caddesi boyunca yürüyüp Kepez Kent Meydanı'nda toplandı.

        Grup adına açıklama yapan Memur Sen Antalya il temsilcisi Eyüp Bülent Miran, Gazze’de yaşanan soykırımın bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

        7 Ekimden bu yana Gazze'de 40 bin kişinin öldüğünü, 100 binden fazla da yaralının olduğunu vurgulayan Miran,"Susmak vahşetin ortağı olmaktır. Gazze’de yaşanan soykırım bir an önce durdurulmalıdır. Derhal ateşkes sağlanmalı, ilaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımların acilen önü açılmalıdır. ABD ve diğer ülkelerin soykırıma silah desteği durdurulmalıdır." dedi.

        Konuşmaların ardından grup, zulüm altındaki Filistin halkı için dualar etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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