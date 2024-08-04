Alanya'da motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Yağız Kömkesen (18) yönetimindeki 07 BED 506 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Olha Kornutiak'a (40) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Kömkesen ile yaya Kornutiak yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kömkesen ve Kornutiak, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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