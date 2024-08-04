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        Alanya'da motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 18:54 Güncelleme: 04.08.2024 - 18:54
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        Alanya'da motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Yağız Kömkesen (18) yönetimindeki 07 BED 506 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Olha Kornutiak'a (40) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Kömkesen ile yaya Kornutiak yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kömkesen ve Kornutiak, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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