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        Antalya'da "Sakin Şehir" ağı için çalışmalar başladı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uluslararası Sakin Kentler Birliği'ne (Cittaslow) üye çalışmaları kapsamında pilot bölge seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:48
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        Antalya'da "Sakin Şehir" ağı için çalışmalar başladı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uluslararası Sakin Kentler Birliği'ne (Cittaslow) üye çalışmaları kapsamında pilot bölge seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Cittaslow Antalya Teknik Koordinatörü ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ile belediye ekipleri, sakin mahalle için Yeşilbayır'da sahayı inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Atasoy, Cittaslow felsefesinin, şehrin keyif alınacak bir hızda yaşanmasını savunduğunu belirtti.

        Antalya'nın da Cittaslow ağına katıldığını anımsatan Atasoy, kentte doğayla iç içe kültür yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme ve yeşil alanlarla dolu bir bölge oluşturacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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