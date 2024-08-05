Antalya'da "Sakin Şehir" ağı için çalışmalar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uluslararası Sakin Kentler Birliği'ne (Cittaslow) üye çalışmaları kapsamında pilot bölge seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Cittaslow Antalya Teknik Koordinatörü ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ile belediye ekipleri, sakin mahalle için Yeşilbayır'da sahayı inceledi.