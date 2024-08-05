Antalya'da sazlık alanda çıkıp tarım arazisine sıçrayan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda başlayıp sera ile zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Dikmen Mahallesi Aktepe mevkisinde sazlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle çevredeki zeytin ve narenciye bahçeleri ile bir seraya sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, 70 dönüm arazi ile bir seranın plastikten yapılan kapalı tünel muşambaları zarar gördü.