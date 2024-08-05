Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketleri gerçekleştirdi.
Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan takım, 2 grup halinde dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışması ile idmanı tamamladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.