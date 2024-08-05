Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan takım, 2 grup halinde dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışması ile idmanı tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

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