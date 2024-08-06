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        Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına Hasanali Gönen seçildi

        Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın tekne kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yerine oy birliğiyle Hasanali Gönen seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:08
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        Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına Hasanali Gönen seçildi
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        Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın tekne kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yerine oy birliğiyle Hasanali Gönen seçildi.

        AOSB'den yapılan açıklamaya göre, AOSB Müteşebbis Heyeti, 19 Temmuz'da tekne kazasında hayatını kaybeden Ali Bahar'ın yerine aday olacak ismi Antalya Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında 24 Temmuz'da düzenlenen toplantıda belirledi.

        Bu toplantının ardından gerçekleştirilen seçimde Ali Bahar döneminde başkan vekili olan Hasanali Gönen, oy birliğiyle AOSB başkanı olarak seçildi. Gönen'den boşalan başkan vekilliği görevine de yönetim kurulu üyesi Yiğit Budak getirildi.

        AOSB Başkanı Gönen, merhum Ali Bahar'ın 9 yıllık görev süresi boyunca AOSB'ye çağ atlattığını ve Antalya'ya sayısız eser kazandırdığını belirtti.

        Her şeyden önce iyi bir dost ve kardeşini kaybettiğini ifade eden Gönen, "Zamansız vefatının yarattığı boşluk ve acı, kolay kolay hafiflemeyecek. Hatırasını yaşatmak, eserlerine ve hayata geçirmeyi planladığı projelerine sahip çıkıp devam ettirmek boynumuzun borcudur." dedi.

        Bahar'ın kendilerine mükemmelden de öte bir AOSB bıraktığını aktaran Gönen, onun ardından başkanlık görevini üstlenmenin hiç kolay olmayacağını dile getirdi.

        Kemer ilçesinde 19 Temmuz'da arkadaşıyla açıldığı teknesi hareket halindeyken denize düşen 55 yaşındaki Ali Bahar, pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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