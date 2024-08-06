Antalya'da halk otobüsünde şoförle tartışan yolcu anahtarı alıp kaçtı

Olay yerine gelen ekipler, otobüsteki incelemenin ardından şoför F.İ'yi ifadesi için polis merkezine götürdü.

İddiaya göre, Sarısu Mahallesi'nde 07 AU 0223 plakalı halk otobüsünün şoförü F.İ. ile yolcu R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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