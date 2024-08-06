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        Antalya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:42
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        Antalya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Antalya-Konya kara yolunda ilerleyen Muhammer Yıldız yönetimindeki 42 FCB 33 plakalı tırda fren balatalarından yangın çıktı.

        Alevleri farkederek tırı durduran sürücünün ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Bu sırada yangın, yol kenarındaki ağaçlık alana sıçradı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tır ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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