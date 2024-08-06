Demre Üçağız İskele ihalesi iptal edildi
AK Parti Demre İlçe Başkanı Abdullah Durdemir, Kekova bölgesindeki Üçağız İskele ihalesinin iptal edildiğini söyledi.
AK Parti Demre İlçe Başkanı Abdullah Durdemir, Kekova bölgesindeki Üçağız İskele ihalesinin iptal edildiğini söyledi.
Durdemir, Demre Kaymakamı Emin Bağlı ile beraber Üçağız Mahallesinde düzenlediği basın toplantısında, Üçağız İskelesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihale edildiğini hatırlattı.
AK Parti Antalya Milletvekilleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına giderek çeşitli temaslarda bulunduklarını dile getiren Durdemir, görüşmelerde "Köylülerimiz burada günübirlik turizm yapıyorlar. Köylülerimizin mağdur olmasını istemiyorum." dediğini aktardı.
Durdemir, ihalenin iptal yazısının Demre Kaymakamlığa ulaştığını sözlerine ekledi.
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