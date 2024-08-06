GÜNCELLEME - Antalya'da trafikte halk otobüsü şoförüyle tartışan otomobilin sürücüsü anahtarı alıp kaçtı

Otomobil sürücüsü R.K'nin halk otobüsü şoförü F.İ. ile tartışması ve daha sonra otobüsün anahtarını alarak kaçma anı aracın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay yerine gelen ekipler, otobüsteki incelemenin ardından şoför F.İ'yi ifadesi için polis merkezine götürdü.

İddiaya göre, Sarısu Mahallesi'nde 07 AU 0223 plakalı halk otobüsünün şoförü F.İ. ile önünde seyreden plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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