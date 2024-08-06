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        GÜNCELLEME - Antalya'da trafikte halk otobüsü şoförüyle tartışan otomobilin sürücüsü anahtarı alıp kaçtı

        Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde trafikte halk otobüsü şoförüyle tartışan otomobilin sürücüsü, aracın anahtarını alıp kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:20
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        GÜNCELLEME - Antalya'da trafikte halk otobüsü şoförüyle tartışan otomobilin sürücüsü anahtarı alıp kaçtı
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        Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde trafikte halk otobüsü şoförüyle tartışan otomobilin sürücüsü, aracın anahtarını alıp kaçtı.

        İddiaya göre, Sarısu Mahallesi'nde 07 AU 0223 plakalı halk otobüsünün şoförü F.İ. ile önünde seyreden plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine şoföre yumruk atan R.K, otobüsün anahtarını alarak kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, otobüsteki incelemenin ardından şoför F.İ'yi ifadesi için polis merkezine götürdü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Otomobil sürücüsü R.K'nin halk otobüsü şoförü F.İ. ile tartışması ve daha sonra otobüsün anahtarını alarak kaçma anı aracın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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