Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Antalya'da etkili olan nem ve sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk sürüyor.

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