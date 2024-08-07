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        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

        Antalya'da etkili olan nem ve sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:32 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:32
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        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
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        Antalya'da etkili olan nem ve sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk sürüyor.

        Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 71 olarak kaydedildi.

        Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

        Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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