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        Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü öldü

        Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:46 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:46
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        Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü öldü
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        Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde 07 BKY 59 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A, aracın kasasından düşen kulübeyi almak geri gelmeye başladı. Bu sırada Esra Sümer yönetimindeki 34 GLK 155 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Sümer olay yerinde öldü.

        Sümer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kamyonetin sürücüsü Mustafa A. ise gözaltına alındı.

        Olay anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, kasasındaki kulübe düşen kamyonetin sürücüsü Mustafa A'nın sol şeritte yaklaşık 50 metre geri gittiği görüldü.

        Esra Sümer'in kullandığı otomobilin kamyonete çarptığı anların yer aldığı görüntülerde, iki aracın da refüje sürüklenmesi dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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