Antalya'da geri gelen kamyonete çarpan otomobildeki sürücü öldü

Esra Sümer'in kullandığı otomobilin kamyonete çarptığı anların yer aldığı görüntülerde, iki aracın da refüje sürüklenmesi dikkati çekti.

Olay anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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