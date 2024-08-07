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        Arazide bulduğu meteor taşından eşine evlilik yıl dönümünde tektaş yüzük yaptırdı

        Antalya'da yaşayan Aycan Çağdaş Şikar, boş arazide bulduğu meteor taşından 20 yıllık eşine evlilik yıl dönümüne özel tektaş yüzük yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:40
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        Arazide bulduğu meteor taşından eşine evlilik yıl dönümünde tektaş yüzük yaptırdı
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        Antalya'da yaşayan Aycan Çağdaş Şikar, boş arazide bulduğu meteor taşından 20 yıllık eşine evlilik yıl dönümüne özel tektaş yüzük yaptırdı.

        Hizmet sektöründe çalışan Şikar, Kayseri'de boş bir arazide bulduğu taşın özel olduğunu düşünerek analiz için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne gönderdi. Burada yapılan analizde taşın meteor taşı olduğu belirlendi.

        20 yıllık eşi Çiçek Şikar, için özel bir hediye almak isteyen Şikar, tasarımcı arkadaşı Çağrı Yılmaz'dan meteor taşından yüzük yapmasını istedi. Bu talebi olumlu karşılayan Yılmaz da meteor taşından tek taş bir yüzük tasarlayıp, Şikar'a teslim etti.

        Şikar, AA muhabirine, evlilik yıldönümünde eşine güzel ve farklı bir hediye verdiğini söyledi.

        Eşinin de mutlu olduğunu dile getiren Şikar, "20. yılımızı unutulmaz bir şekilde kutlamak istedim. Daha önce Kayseri'de bulduğu ve ODTÜ tarafından da meteor taşı olduğu tespit edilen taşı saklıyordum. Bundan yüzük yapılıp yapılmayacağını arkadaşıma sordum, o da olabileceğini söyledi. Estetik açısından farklı bir yüzük ortaya çıktı." dedi.

        Tasarımcı Yılmaz da ilk defa meteor taşından yüzük yaptığını belirtti.

        Yıllardır pırlanta işlediğini anlatan Yılmaz, "İlk defa meteor taşını işledim. Kesmesi oldukça zordu, zorlandığımız alanlar oldu ama emeğimize değdi. Eşi olmayan bir yüzük yaptık." diye konuştu.

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