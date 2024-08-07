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        Antalya'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:50
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        Antalya'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        O.G'nin kullandığı 07 YKB 73 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle Kürüş Caddesi'nde Özkan Tanrıöver idaresindeki 07 BHK 663 motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Tanrıöver, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tanrıöver'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Kamyonet sürücüsü O.G. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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