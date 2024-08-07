Alanya'da denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

Su sporları teknesi sahibi Sinan Üzüm, Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıktıkları sırada bir caretta caretta yavrusunun denize atılan çuvala dolandığını fark etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.