Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E. ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duruşmaya katılmadı.

Sanıklar dosyaya sunulan bilirkişi raporu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gelen raporlara yönelik savunma yaptı.

Tutuklu sanık Ahmet Buğra S, raporda aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Bilirkişi raporlarına ilişkin konuşan Ahmet Buğra S, "Bakımlarla ilgili 156 parçalık bakım listesinde birden fazla tekrar yazılmış parçalar vardı. Bunlarla ilgili Serkan Y'nin listeyi tekrar kontrol etmesi için kendisine gönderdim. Listeden parçaların çıkarılması veya eksiltilmesini istemedim." dedi.

Olay günü sistem arıza verdiğinde tekrar çalıştırılmasaydı olayda ölen ve yaralananların olmayacağını savunan Ahmet Buğra S, bir sorumluluğunun olmadığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.