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        Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:42 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:42
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        Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E. ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

        Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duruşmaya katılmadı.

        Sanıklar dosyaya sunulan bilirkişi raporu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gelen raporlara yönelik savunma yaptı.

        Tutuklu sanık Ahmet Buğra S, raporda aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyledi.

        Bilirkişi raporlarına ilişkin konuşan Ahmet Buğra S, "Bakımlarla ilgili 156 parçalık bakım listesinde birden fazla tekrar yazılmış parçalar vardı. Bunlarla ilgili Serkan Y'nin listeyi tekrar kontrol etmesi için kendisine gönderdim. Listeden parçaların çıkarılması veya eksiltilmesini istemedim." dedi.

        Olay günü sistem arıza verdiğinde tekrar çalıştırılmasaydı olayda ölen ve yaralananların olmayacağını savunan Ahmet Buğra S, bir sorumluluğunun olmadığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

        Sanık Serdar T, ağır bakımların yapılmasını firma olarak talep ettiklerini anlatarak, 156 parçalık listede yer alan bazı bakım parçalarını birden fazla yazılmadığını, her direkteki parçanın tekrar yazıldığını ve bunun için mükerrer yazılan parçaların olmadığını kaydetti.

        Sanıklar Serkan Y, Suphi K. ve Okan E, raporlarda aleyhe olan unsurları kabul etmediklerini, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

        - "Ölüm riskiyle karşı karşıya kaldım"

        Kazada yaralanan müşteki Özlem Şahin, sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

        Teleferikteki 28. kabinde mahsur kaldığını anlatan Şahin, "Teleferikteki kazanın şiddetiyle yere düştüm. Kaburgalarım ve vücudumun birçok yerinde kırıklar oluştu. Helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldüm. Ciğerlerim sönmüştü. 3 gün yoğun bakımda kaldım ve ölüm riskiyle karşı karşıya kaldım." diye konuştu.

        Kazada 10 yaşındaki oğlunun da yaralandığını belirten Şahin, tedavi sürecinde bütün masrafları kendisinin karşıladığını, maddi manevi zarar gördüğünü aktardı.

        Dinlenilen tanıklardan Ali Yıldırım, teleferik tesisinde tesisatçı olarak çalıştığını, haber verilmesi üzerine arabayla enkaz noktasına çıktığını ve kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K. ve Okan E'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Kocagöz'e verilen yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        - Kaza ve adli süreç

        Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

        Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

        Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

        Davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verilirken, Suphi K. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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