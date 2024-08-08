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        Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

        2024-2025 Futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Serik Belediyespor'da bir yandan kamp süreci bir taraftan da transferler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:42 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:42
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        Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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        2024-2025 Futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Serik Belediyespor'da bir yandan kamp süreci bir taraftan da transferler devam ediyor.

        Bolu'da 10 günlük kampa giren takımda, genel koordinatör Barış Güçlü ve teknik direktör Aziz Gökhan Geylani transfer çalışmalarına başladı.

        Serik Belediyespor'da yeni sezon için oyuncu kadrosuna yeni isimler eklendi.

        Kepezspor'dan Abdurrahman Üresin ve Mustafa Acar, Kasımpaşa'dan Selim Dilli, Boluspordan Batuhan İşçiler, Şanlıurfaspor'dan kaleci Aydın Bağ, Karaman FK'den Anıl Batın Aydın, Beşiktaş A.Ş. den Berkay Kençtemur ve Bilal Ceylan, Menemen FK'dEn Feyyaz Belen, Bucaspor 1928'den Erhan Çelenk, Kocaelispor'dan Cem Ekinci, Sivasspor'dan Hakan Arslan, Sakaryaspor'dan kaleci İbrahim Demir, Antalyaspor'dan Erkan Eyibil, Amedspor'dan Berk İsmail Ünsal, Çorum FK'den Gökhan Karadeniz, Ankara Keçiörengücü'nden Alihan Kubalas ve Şahverdi Çetin, Serik Belediyespor'da mücadele edecek.

        Takım, Bolu'dan sonra Afyonkarahisar'da kampını sürdürecek.

        Antalya ekibi yeni sezonda ligin ilk maçını deplasmanda Ankara Demirspor ile yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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