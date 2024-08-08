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        Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu törenle açıldı

        Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:28
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        Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu törenle açıldı
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        Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu için açılış töreni düzenlendi.

        Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen törene, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Oğuz, Kolombiya'nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanan iş insanı Melih Beken ile çok sayıda davetli katıldı.

        Törende konuşan Büyükelçi Julio Anibal Riano, Kolombiya Cumhuriyeti'nin özgürlüğünün pekiştirildiği Boyaca Muharebesi'nin 205. yıldönümü seronomisi ve Kolombiya Antalya Fahri Konsolosluğu açılış törenini bir arada yaptıklarını ifade ederek, törene katılanlara teşekkür etti.

        Antalya Fahri Konsolosluğu görevine atanan Melih Beken'in iki ülke arasında var olan dinamik ilişkinin güçlenmesine katkıda bulunacağına belirten Büyükelçi Riano, atamayı büyük bir memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

        Riano, "Hükümetimiz adına, Büyükelçilik adına ve kendi adıma, bu hassas görevi kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

        Kolombiya Antalya Fahri Konsolosu Beken ise kendisine bu göreve tevdi eden Kolombiya hükümetine teşekkür ederek, Türkiye ve Kolombiya arasındaki ilişkilere en iyi şekilde katkı sağlamaya çalışacağını söyledi.

        Konuşmaların ardından Fahri Konsolosluğun açılışı yapıldı, Büyükelçi Riano tarafından Beken'e Fahri Konsolos beratı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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