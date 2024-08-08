Antalya'da denizde yapılan su cimnastiği rağbet görüyor

Antalya'nın falez sahil bandında yer alan mavi bayraklı Erenkuş plajında düzenlenen su cimnastiği kursuna vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erenkuş halk plajında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenlenen su cimnastiği kursuna, sadece kayıt yaptıranlar değil yerli ve yabancı ziyaretçiler de katılıyor.

Spor eğitmeni Eylem Perçin, kursun 08.30-09.30 saatlerinde yapıldığını belirterek, "Pek çok spor dalından karma hareketlerin bulunduğu kursumuza rağbet, genellikle fizik tedavi hastalarından geliyor. Antalya'nın güzel doğasında, falezlerin tertemiz sularında neşeyle derslerimizi tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.