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        Serik Cumhuriyet Başsavcısı Özel, göreve başladı

        Antalya'nın Serik ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Muhammed Kaan Özel görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:17 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:18
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        Serik Cumhuriyet Başsavcısı Özel, göreve başladı
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        Antalya'nın Serik ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Muhammed Kaan Özel görevine başladı.

        Daha önce İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunan Özel, gazetecilerle bir araya geldi.

        Özel, "Adalet mülkün temelidir" ilkesiyle hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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