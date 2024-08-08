Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda mobil göç noktasında yapılan toplantıda, temmuz ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Vali Şahin, mobil göç noktaların sayısının Türkiye genelinde hızla arttığını ve turistlerin düzenini bozmadan kontrollerinin yapıldığını söyledi.

İl genelinde 134 bin 725 yabancı yaşadığını ifade eden Şahin, düzensiz göçle mücadele kapsamında 2024 yılı içerisinde bin 210 düzensiz göçmen yakalanmış bunlardan 735'i sınır dışı edilmiş olup diğerlerinin işlemlerinin de devam ettiğini bildirdi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında temmuzda 199 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 332 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 20'sinin tutuklandığını kaydetti.

Vali Şahin, il genelinde ikamet izni sahibi 32 bin 450 Rusya Federasyonu, 20 bin 73 Kazakistan, 15 bin 272 Ukrayna, 10 bin 754 Kırgızistan, 6 bin 542 Almanya vatandaşı ile 43 bin 12 farklı uyruklarda yabancı yaşadığını söyledi.

Son bir ay içerisinde de 155 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade eden Şahin, bunlardan 73'ünün sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini söyledi.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 12 bin 753 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 95,8'inin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 435 bin 165 kişinin sorgulandığını ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik 874 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 976 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 90'ının tutukladığını kaydetti. Şahin, bu operasyonlarda 67 kilo 3 gram skunk, 41 kilo 4 gram esrar, 707 kilogram eroin, 2 kilo 6 gram metamfetamin, 251 kilogram kokain, 2 kilo 4 gram bonzai, 2 bin 780 sentetik ecza, 3 bin 581 uyuşturucu hap ve bin 890 kök kenevir ele geçirildiğini belirtti.