Serik'te vatandaşlar orman yangınları, boğulma, hırsızlık konularında bilgilendirildi

Vatandaşa güvenli plajlar, orman yangınları, açıktan hırsızlık konularını içeren broşür dağıtan ekipler, ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, duman gördüklerinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri, güvenli plajlarda denize girmeleri, değerli eşyalarını daha güvenli yerlere bırakmaları konularında bilgilendirme yaptı.

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