Antalya'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada, Döşemealtı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 10 ay hapis cezası bulunan C.C. yakalandı.
Gözaltın alınan hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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