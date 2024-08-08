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        Kepez'de görev yapan muhtarlar semt konağında bir araya geldi

        Kepez ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Orhan Gazi Semt Konağı'nda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:36
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        Kepez'de görev yapan muhtarlar semt konağında bir araya geldi
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        Kepez ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Orhan Gazi Semt Konağı'nda buluştu.

        Kepez Muhtarlar Derneğince düzenlenen buluşmaya Kepez Belediye Başkan Vekili Mesut Emrah Yıldırımlar da katıldı.

        Buluşmada, muhtarlar mahallelerine ilişkin taleplerini Yıldırımlar'a iletti.

        Yıldırımlar, Kepez için çok çalışacaklarını belirtti.

        Yıldırımlar, muhtarların taleplerini not ederek gerekli hizmetlerin en kısa sürede yapılacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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