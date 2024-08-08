Kepez'de görev yapan muhtarlar semt konağında bir araya geldi
Kepez ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Orhan Gazi Semt Konağı'nda buluştu.
Kepez ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Orhan Gazi Semt Konağı'nda buluştu.
Kepez Muhtarlar Derneğince düzenlenen buluşmaya Kepez Belediye Başkan Vekili Mesut Emrah Yıldırımlar da katıldı.
Buluşmada, muhtarlar mahallelerine ilişkin taleplerini Yıldırımlar'a iletti.
Yıldırımlar, Kepez için çok çalışacaklarını belirtti.
Yıldırımlar, muhtarların taleplerini not ederek gerekli hizmetlerin en kısa sürede yapılacağını kaydetti.
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