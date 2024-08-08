Kumluca'da kurutma ve paketleme tesisi açıldı

Çiftçi Hasan Akkın ise, tesis sayesinde ürün kayıplarının önüne geçildiğini ve ekonomiye katkı sağlandığını altını çizdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilensKumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özgür Gömlekli, yatırımın israfı önleme ve istihdam yaratmada önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, tesisin günlük 3 ton kurutma ve 130 ton paketleme kapasiteni sahip olduğu kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan yaş sebze ve meyve kurutma ile paketleme tesisi hizmete açıldı.

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