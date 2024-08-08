Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Belek'e içme suyu yatırımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Belek Turizm Bölgesi'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak proje için çalışmalara başladı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serik Karadayı İçme Suyu Temin Projesi'nin ihale süreci tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve ilgili firma temsilcilerinin katılımıyla projenin protokolü imzalandı.

Böcek, proje için Karadayı Mahallesi'nde 9 dönümlük bir alanın kamulaştırıldığını belirtti.

Söz konusu alan içerisinde 26 derin kuyu açılacağını bildiren Böcek, "Kuyulardan 930 litre/sn içme suyu temin edilecek. 3 bin metreküplük depodan alınacak, 1200 çapında 15 kilometre duktil boru ile Belek bölgesindeki tüm oteller, Karadayı, Belek, Kadriye mahalleleri bu projeden yararlanacak. ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında TİGEM içme suyu üretim tesisinde bulunan eski toplama deposunun tadilatı yapılacağını aktaran Böcek, terfi pompa, motor ve elektrik panolarının da yenileneceğini bildirdi.

Proje maliyetinin 1 milyar 561 milyon 935 bin lira olduğunu anlatan Böcek, "Bu önemli yatırımla Belek Turizm Bölgesi'nin önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak önemli bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Antalya'mıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​