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        A Milli Voleybol Takımı'nın İtalya karşılaşması Antalya'da dev ekranlardan izlendi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde Türkiye-İtalya karşılaşması, Antalya'da dev ekranlardan izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:43
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        A Milli Voleybol Takımı'nın İtalya karşılaşması Antalya'da dev ekranlardan izlendi
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde Türkiye-İtalya karşılaşması, Antalya'da dev ekranlardan izlendi.

        Antalya'da merkez Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde, A Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı finalinde İtalya ile oynadığı karşılaşma için dev ekranlar kuruldu.

        Konyaaltı'ndaki Hayatpark'ta ve Muratpaşa Belediyesi'nce işletilen Denizyüzü Kafe'de kurulan dev ekranlardan maçı izleyen vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

        Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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