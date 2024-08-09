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        Antalya'da otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kazada maddi hasar oluştu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 09:55 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:55
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        Antalya'da otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kazada maddi hasar oluştu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

        Anafartalar Caddesi'nde 07 AGR 895 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek durakta bekleyen 07 BGV 013 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

        Kazada yaralanan olmazken, otobüs ve otomobilde maddi hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle Anafartalar Caddesi'nde bir süre aksayan trafik akışı daha sonra normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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