Antalya'da otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kazada maddi hasar oluştu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Anafartalar Caddesi'nde 07 AGR 895 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek durakta bekleyen 07 BGV 013 plakalı belediye otobüsüne çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, otobüs ve otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaza nedeniyle Anafartalar Caddesi'nde bir süre aksayan trafik akışı daha sonra normale döndü.
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