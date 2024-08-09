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        Antalya'da kadın kooperatiflerine eğitim semineri düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce, kadın kooperatifi üyelerine eğitim semineri düzenlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:30
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        Antalya'da kadın kooperatiflerine eğitim semineri düzenlendi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce, kadın kooperatifi üyelerine eğitim semineri düzenlendiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" hedefiyle hizmet binası eğitim salonunda düzenlenen seminer, 3 oturum ve 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştiği belirtildi.

        "Aile İçi İletişim", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Kadınların İş Hayatına Hazırlanması" başlıkları altında gerçekleştirilen eğitimlerle, Antalyalı kadınların daha da güçlenmelerine katkı sağlamanın amaçlandığı kaydedildi.

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