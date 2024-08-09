Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
Antalya'nın Serik ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Çandır mahallesinde M.Ü. idaresindeki 07 AHE 432 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Araç yol üzerinde 20 metre sürüklendikten sonra ters vaziyette yol kenarında durdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
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