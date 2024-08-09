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        Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:53
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        Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

        Çandır mahallesinde M.Ü. idaresindeki 07 AHE 432 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Araç yol üzerinde 20 metre sürüklendikten sonra ters vaziyette yol kenarında durdu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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