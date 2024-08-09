Alanya'da sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu çocuk yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu çocuk yaralandı.

Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev, 6 Ağustos Salı günü Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi'nde, evlerinin karşısında bulunan bahçede bulunan Kangal cinsi köpeğin kendisine havlaması üzerine korkarak köpeğe taş attı.

Zincirini kıran köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, hayvanın sahibi Onur Alaoğlu tarafından kurtarıldı.

Yüz, sağ bacak ve sol elinden yaralanan Berdibayev, ailesi tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Berdibayev, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

- "Üzerime koştu ve beni ısırdı"

Aisultan Berdibayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoldan geçerken köpeğin kendisine havlamasından dolayı çok korktuğunu söyledi. Eline taş alarak köpeğe fırlattığını dile getiren Berdibayev, "Daha sonra zincirini kırarak üzerime koştu ve beni ısırdı." dedi.

Anne Akmaral Zholdasbekova ise oğlunun yüzünde iz kaldığını ve vücudunun bir çok yerinde yara olduğunu söyledi.

Olayın ardından köpeğin sahibi Onur Alaoğlu'nun kendisine gelerek, "Senin çocuğun neden köpeğime taş atıyor? Ondan böyle oldu." dediğini aktaran Zholdasbekova, "Çocuk korkuyor. Kazakistan'da köpeğe taş attığında o geri gider. Oğlum da aynı düşündüğü için böyle yapmış." ifadesini kullandı.