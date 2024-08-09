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        Alanya'da sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu çocuk yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:40
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        Alanya'da sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu çocuk yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kazakistan uyruklu çocuk yaralandı.

        Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Berdibayev, 6 Ağustos Salı günü Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi'nde, evlerinin karşısında bulunan bahçede bulunan Kangal cinsi köpeğin kendisine havlaması üzerine korkarak köpeğe taş attı.

        Zincirini kıran köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, hayvanın sahibi Onur Alaoğlu tarafından kurtarıldı.

        Yüz, sağ bacak ve sol elinden yaralanan Berdibayev, ailesi tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Berdibayev, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

        - "Üzerime koştu ve beni ısırdı"

        Aisultan Berdibayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoldan geçerken köpeğin kendisine havlamasından dolayı çok korktuğunu söyledi. Eline taş alarak köpeğe fırlattığını dile getiren Berdibayev, "Daha sonra zincirini kırarak üzerime koştu ve beni ısırdı." dedi.

        Anne Akmaral Zholdasbekova ise oğlunun yüzünde iz kaldığını ve vücudunun bir çok yerinde yara olduğunu söyledi.

        Olayın ardından köpeğin sahibi Onur Alaoğlu'nun kendisine gelerek, "Senin çocuğun neden köpeğime taş atıyor? Ondan böyle oldu." dediğini aktaran Zholdasbekova, "Çocuk korkuyor. Kazakistan'da köpeğe taş attığında o geri gider. Oğlum da aynı düşündüğü için böyle yapmış." ifadesini kullandı.

        Çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirten Zholdasbekova, "Yemek bile yiyemiyor, tek başına tuvalete gidemiyor." diye konuştu.

        - Olay anı güvenlik kamerasında

        Köpeğin sahibi Onur Alaoğlu ise köpeğine 1,5-2 aydır farklı çocuklar tarafından taş atıldığını iddia etti.

        Uyarılara rağmen çocukların taş atmaya devam ettiğini anlatan Alaoğlu, "O gün ben işten geldim. Köpek havlıyordu, sesi kesilince dışarı koştum. Köpeğin çocuğa saldırdığını gördüm. Hemen müdahale edip köpeği tutup aracımıza bindirdim. O an biz evde olmasak Allah göstermesin çocuk ölebilirdi." dedi.

        Alaoğlu, köpeğinin saldırgan değil uysal olduğunu, olay anında da zincirle bağlı olduğunu belirterek, "Aşıları tam, kimliği var. Güvenlik önlemlerini aldık. Kafesin içerisine koyduk. Şu anda kafeste olduğu için köpeğimin de psikolojisi bozuk. Özgürlüğünü biraz kısıtladık." diye onuştu.

        Olay anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun yoldan geçerken, köpeğe taş atması üzerine, köpeğin zincirini kırıp çocuğa saldırması ve köpek sahibi Onur Alaoğlu'nun koşarak çocuğu kurtarması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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