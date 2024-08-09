GÜNCELLEME - Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Akseki ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bademli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve yangın işçileri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında 30 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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