Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, B.K, E.U, B.K, M.T, O.A.Y, R.C.K, S.Y, Y.T.Ö. ve Y.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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