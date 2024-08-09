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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:30
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, B.K, E.U, B.K, M.T, O.A.Y, R.C.K, S.Y, Y.T.Ö. ve Y.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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