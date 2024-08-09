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        Antalya açıklarında denizde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:22 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:22
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        Antalya açıklarında denizde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
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        Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Demre ilçesi Kekova Adası önlerinde Türk bayraklı Yeni Yüzyıl isimli ticari gemide çalışan Ahmet Yılmaz'ın (61) rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce ilk müdahalesi gemide yapılan Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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