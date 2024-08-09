Antalya açıklarında denizde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Demre ilçesi Kekova Adası önlerinde Türk bayraklı Yeni Yüzyıl isimli ticari gemide çalışan Ahmet Yılmaz'ın (61) rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

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