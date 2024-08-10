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        Antalya'da firari 1 hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan firari 1 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:32
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        Antalya'da firari 1 hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan firari 1 hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonda "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan O.A. yakalandı.

        Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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