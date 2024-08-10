Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da unutulmaz sanatçılar hologram ile sahne aldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde unutulmaz sanatçılar hologram teknolojisi ile sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da unutulmaz sanatçılar hologram ile sahne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde unutulmaz sanatçılar hologram teknolojisi ile sahne aldı.

        Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde hologram kullanılarak gerçekleştirilen konserde, 1980’li ve 1990'lı yılların unutulmaz isimleri hologram teknolojisiyle eserini seslendirdi.

        Konseri çok sayıda yerli ve yabancı turist izlerken ünlü sanatçılar kendi sesleri ve görüntüleri ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

        Pine Beach Oteli'nin Etkinlik Direktörü Nihat Keten, amaçlarının dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı misafirleri, unutulmaz anlar yaşatarak güzel hatıralarla ülkelerine, evlerine yolcu etmek olduğunu söyledi.

        Gelişen teknoloji ile birlikte hayatın her alanında karşılarına çıkan yapay zeka teknolojisinin eğlence sektörüne de yeni bir soluk getirmesi amacıyla bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Keten, şöyle konuştu:

        "Yüz ve ses klonlama teknolojisini kullanarak hazırladığımız gösterimizde 1980'ler ve 1990'ların unutulmaz hitlerini sanatçıların kendi yorumlarıyla canlı olarak sahneledik. Hedefimiz bu yeni teknoloji anlayışını otel eğlence sektörüne tanıtmada öncülük etmektir. Bu teknoloji ile konser, Antalya bölgesinde ilk defa tarafımızca yapılmıştır."

        Hologram konserler, sanatçıların dijital kopyalarını, sahnede 3D hologramlar olarak yeniden yaratıyor.

        Bu teknoloji, gerçek sanatçının hareketlerini, sesini ve performansını ölçerek, hayranlarına canlı bir performans izlenimi veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Dolu Dolu olimpiyat
        Dolu Dolu olimpiyat
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da firari 1 hükümlü yakalandı
        Antalya'da firari 1 hükümlü yakalandı
        Hocası 'yapamazsın' deyince, Türkiye'deki 5 kültürel mirasçıdan biri oldu
        Hocası 'yapamazsın' deyince, Türkiye'deki 5 kültürel mirasçıdan biri oldu
        Antalya'da orman yangınlarına karşı Jandarma komandolar görev başında
        Antalya'da orman yangınlarına karşı Jandarma komandolar görev başında
        17 kilometre yarıçapı tarayan UMKE'nin üçüncü gözü
        17 kilometre yarıçapı tarayan UMKE'nin üçüncü gözü
        Antalya Havalimanı temmuzda 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
        Antalya Havalimanı temmuzda 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
        Antalya açıklarında denizde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Antalya açıklarında denizde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye