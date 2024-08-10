Antalya'da unutulmaz sanatçılar hologram ile sahne aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde unutulmaz sanatçılar hologram teknolojisi ile sahne aldı.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde hologram kullanılarak gerçekleştirilen konserde, 1980’li ve 1990'lı yılların unutulmaz isimleri hologram teknolojisiyle eserini seslendirdi.

Konseri çok sayıda yerli ve yabancı turist izlerken ünlü sanatçılar kendi sesleri ve görüntüleri ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Pine Beach Oteli'nin Etkinlik Direktörü Nihat Keten, amaçlarının dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı misafirleri, unutulmaz anlar yaşatarak güzel hatıralarla ülkelerine, evlerine yolcu etmek olduğunu söyledi.

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatın her alanında karşılarına çıkan yapay zeka teknolojisinin eğlence sektörüne de yeni bir soluk getirmesi amacıyla bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Keten, şöyle konuştu:

"Yüz ve ses klonlama teknolojisini kullanarak hazırladığımız gösterimizde 1980'ler ve 1990'ların unutulmaz hitlerini sanatçıların kendi yorumlarıyla canlı olarak sahneledik. Hedefimiz bu yeni teknoloji anlayışını otel eğlence sektörüne tanıtmada öncülük etmektir. Bu teknoloji ile konser, Antalya bölgesinde ilk defa tarafımızca yapılmıştır."