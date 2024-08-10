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        İki Michelin yıldızlı ünlü Fransız şef Lefebvre'den Türk mutfağına övgü:

        YASİN TUNCER - Fransız mutfağının önde gelen aşçılarından iki Michelin yıldızlı şef Julien Lefebvre, Türk mutfağının eşsiz lezzetlere sahip önemli bir gastronomik değer olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:14
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        İki Michelin yıldızlı ünlü Fransız şef Lefebvre'den Türk mutfağına övgü:
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        YASİN TUNCER - Fransız mutfağının önde gelen aşçılarından iki Michelin yıldızlı şef Julien Lefebvre, Türk mutfağının eşsiz lezzetlere sahip önemli bir gastronomik değer olduğunu söyledi.

        Fransa'nın kuzeyinde Normandiya sahillerindeki Honfleur şehrinde bulunan L'atre restoranının 2 Michelin yıldızlı şefi Julien Lefebvre, Ela Excellence Resort Belek'te misafirlerine, ülkesinden ve füzyon mutfağından lezzetli örnekleri sundu.

        Türkiye'de ve Antalya'da bulunmaktan çok mutluğu olduğunu ifade eden Lefebvre, "Türk denizlerinden çıkan balıklar ve Antalya'nın taze sebzeleriyle yeni lezzetler deneyimlemek benim için ayrı bir heyecan oluyor. Fransız ve Türk mutfağı arasında gastronomik bir bağ oluşturduk." dedi.

        Türk mutfağının da Fransız mutfağı gibi geleneksel lezzetler taşıdığını belirten 43 yaşındaki Michelin şefi, "Çok lezzetli yemekleriniz var. İki ülke mutfağı arasında çok benzerlik bulunuyor. Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de birçok evde tencere yemeği pişiyor. İnsanlar sevgiyle yemek yapıyor. Geleneksel mutfağının yaşatılması için bunlar çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Şef Lefebvre, 15 yılı aşkın süredir "haute cuisine" restoranlarda görev aldığını ve dünya yemekleri konusunda önemli bilgilere sahip olduğunu belirterek, Türkiye'de lezzetli balıklar ve deniz mahsulleri yediğini söyledi.

        Türk kebabının tadını da çok beğendiğini belirten Fransız aşçı, "Özellikle etin baharatla uyumu, sarımsağın harmanlanması müthiş. Türk mutfağı eşsiz lezzetlere sahip önemli bir gastronomik değer." yorumunu yaptı.

        Lefebvre, Türk mutfağının Yunan mutfağıyla Akdenizli olmasından dolayı benzetildiğini ancak Türk gastronomisinin kendine özgü bir kimliği ve köklü bir tarihi olduğunun altını çizdi.

        Farklı milletlere özgü lezzetlerin, yemek pişirme tekniklerinin veya malzemelerin bir arada kullanılmasını temel alan bir akım olan füzyon mutfağı hakkında da değerlendirmede bulunan Lefebvre, "Restoranıma ilk kez gelen müşterilerim için füzyon mutfağı biraz yabancı geliyor. Ancak bir kez yediklerinde, her yaptığım yemeğin hikayesini onlara anlatınca hoşlarına gidiyor. Her bir tabağı farklı lezzetler ve ilginç pişirme yöntemleri eşliğinde dilediğince yorumlamak çok güzel bir şey. Dünyanın birçok ülkesine seyahat imkanınız olmayabilir ama füzyon mutfağı sayesinde bu lezzetleri tadabilirsiniz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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