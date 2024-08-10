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        Antalya'da kargo kolisinde uyuşturucu ele geçirildi

        Antalya'da kargo ile gönderilen kolide bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 22:18 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:18
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        Antalya'da kargo kolisinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Antalya'da kargo ile gönderilen kolide bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

        Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin'den gönderilen bir kargo kolisinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Polis ekipleri kargoda yaptıkları aramada su ısıtıcısı içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kargoyu teslim almaya gelen M.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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