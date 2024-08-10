Antalya'da kargo kolisinde uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekipleri kargoda yaptıkları aramada su ısıtıcısı içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da kargo ile gönderilen kolide bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.