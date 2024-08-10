Alanyaspor, Eyüpspor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, koşuyla sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.