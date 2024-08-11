Antalya'da ormanlık alanda piknik ateşi yakan 3 kişiye para cezası verildi

Bölgeye giden ekipler, E.A, A.E.T. ve S.F.E'nin mangal yapmak için ateş yaktığını tespit etti.

Tekirova Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kleopatra Koyu'nda ateş yakılması yasak olan orman alanında duman fark etti.

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