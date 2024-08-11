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        Antalya'da ormanlık alanda piknik ateşi yakan 3 kişiye para cezası verildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda piknik ateşi yakan 3 kişiye toplam 6 bin 156 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:27
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        Antalya'da ormanlık alanda piknik ateşi yakan 3 kişiye para cezası verildi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda piknik ateşi yakan 3 kişiye toplam 6 bin 156 lira para cezası uygulandı.

        Tekirova Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kleopatra Koyu'nda ateş yakılması yasak olan orman alanında duman fark etti.

        Bölgeye giden ekipler, E.A, A.E.T. ve S.F.E'nin mangal yapmak için ateş yaktığını tespit etti.

        Ateşi söndüren ekipler, 3 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 6 bin 156 lira para cezası kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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