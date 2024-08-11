Antalya'da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya Batı Çevre Yolu'nda seyir halindeki halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden şoför, otobüsün içindeki yolcuları inmeleri konusunda uyardı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.