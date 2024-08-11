Antalya'da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Durumu fark eden şoför, otobüsün içindeki yolcuları inmeleri konusunda uyardı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya Batı Çevre Yolu'nda seyir halindeki halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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