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        Antalya'da bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:03
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        Antalya'da bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, "alageyiklerin (dama dama) dünyada saf ırk olarak tek doğal yayılış alanı" olarak nitelendirilen Antalya Düzlerçamı bölgesinde, popülasyonu arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor.

        Zaman zaman farklı kentlere de nakledilen alageyiklerin üretim yerindeki sayısı, bu yıl doğan 9 yavruyla 173'e ulaştı.

        AA ekipleri, bu yıl dünyaya gelen yavrular ve erişkin alageyikleri, doğal yaşam alanlarında otlarken görüntüledi.

        Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri Şefi Ertürk Reçber, AA muhabirine, 1960'lı yıllarda alageyiklerin sayısının 7'ye kadar düştüğünü belirtti.

        Soyun neredeyse tükenme tehlikesi yaşadığını anlatan Reçber, o dönem alınan koruma tedbirleriyle alageyik sayılarının artmaya başladığını kaydetti.

        Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın dünyada doğal ve genetiği bozulmamış tek yaşam alanı olduğunu ifade eden Reçber, sahanın, hayvanın dünyada saf ırk olarak tek doğal yayılış yeri olduğunu kaydetti.

        Nesli tehlike altındaki türler için doğumların büyük önem arz ettiğini dile getiren Reçber, "Ekim-kasım aylarında çiftleşen alageyikler her sene haziran ayında doğum yapmaya başlıyor. Yeni doğan alageyiklerin görülmesi hepimizi mutlu ediyor." dedi.

        Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri Şefliği'nin 521 hektarlık alandan oluştuğuna dikkati çeken Reçber, "Bu alanda özgürce doğal yaşamlarını sürdürüyorlar. Alageyikler, Türkiye'nin gelecek nesillere bıraktığı en önemli miraslar arasında yer alıyor. Hem Bakanlık hem de Genel Müdürlük olarak alageyiklerin neslinin devamı için çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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