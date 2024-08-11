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        Antalya'da tekne çalışanının bulduğu çanta engelli turiste teslim edildi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesi çalışanının bulduğu çanta, sahibi Polonyalı engelli turiste teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:09 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:09
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        Antalya'da tekne çalışanının bulduğu çanta engelli turiste teslim edildi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesi çalışanının bulduğu çanta, sahibi Polonyalı engelli turiste teslim edildi.

        Adrasan'dan Suluada'ya turist getiren tur teknesinde çalışan Aziz Dinç, tekne halatını bağlamak istediği sırada kayanın dibinde çanta olduğunu fark etti.

        Çantanın çevredekilere de ait olmadığını öğrenen Dinç, teknenin sahibi Yusuf Arslan'a durumu bildirdi. Dinç ve Arslan, çantanın içindeki kimliği kontrol ederek, sahibinin Polonya uyruklu Marcin Mielewczyk olduğunu belirledi.

        Dinç ile Arslan, durumu Adrasan Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken, turistin kimlik bilgilerini de bölgeye sefer düzenleyen diğer tur tekne sahipleriyle paylaştı.

        Bedensel engelli Mielewczyk'ye ulaşılması üzerine, içinde yaklaşık 1000 avro bulunan çanta, sahil güvenlik ekiplerince sahibine teslim edildi.

        Çantayı bulan Dinç, yaptığı açıklamada, turistleri taşıyan tekneyle Suluada'ya geldiklerinde kayanın dibinde bir çanta gördüğünü, bunun kime ait olduğunu oradaki misafirlere sorduğunu söyledi.

        Çevredeki turistlerin çantanın kendilerine ait olmadığını belirttiğini anlatan Dinç, "Kaptanıma durumu bildirdim. Çantanın Polonyalı bir turiste ait olduğunu gördük. Durumu tekneci arkadaşlarımızın olduğu gruptan paylaştık. Bir teknedeki arkadaş, turistin kendi teknesinde olduğunu söyledi. Biz çantayı Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik, onlar da çantayı sahibine ulaştırdılar." diye konuştu.

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