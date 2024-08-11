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        Öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği iddia edilen satranç eğitmeni tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde satranç dersi verdiği öğrencilerin müstehcen görüntülerini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan özel satranç kursu sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:40 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:40
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        Öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği iddia edilen satranç eğitmeni tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde satranç dersi verdiği öğrencilerin müstehcen görüntülerini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan özel satranç kursu sahibi tutuklandı.

        Kleopatra Plajı'nda bir kişinin cep telefonuyla denize giren 11 yaşındaki Ukrayna uyruklu bir kız çocuğunun görüntüsünü kaydettiğini gören vatandaşlar durumu polisi bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 52 yaşındaki şüpheli M.U'yu gözaltına aldı.

        M.U'nun cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda küçük yaşta çocuğun müstehcen fotoğraf ve videosunun bulunduğu tespit edildi.

        Satranç eğitmeni ve ilçede faaliyet gösteren özel bir satranç kursunun sahibi olduğu öğrenilen M.U'nun, telefonunda yer alan bazı fotoğrafların da ders verdiği öğrencilere ait olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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