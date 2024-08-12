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        Alanyaspor - Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında evinde deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan İkas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, takımının 105 yıllık tarihinde Süper Lig'de ilk maçında, ilk puanını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 01:53 Güncelleme: 12.08.2024 - 01:53
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        Alanyaspor - Eyüpspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında evinde deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan İkas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, takımının 105 yıllık tarihinde Süper Lig'de ilk maçında, ilk puanını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçta 1 puan almalarının kendileri için güzel bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

        Organize ve fizik kalitesi yüksek bir takıma karşı mücadele ettiklerini dile getiren Yavaş, "Geçen sezonun fiziksel parametrelerine baktığımızda Alanyaspor topla mesafeyi sprint sayısı yüksek şiddetli koşularda ligin ilk üçündeydi. Sonuç olarak bizi zor bir maç beklediğini biliyorduk. Bu parametrelere bu noktada saygı duyarak buraya geldik. Planlarımız maç öncesi kazanmak üzerineydi." dedi.

        İki takımın da kazanmak için birebir baskıyla maça başladığını ifade eden Yavaş, önde yaptıkları baskılarla kazandıkları toplarda değerlendiremedikleri pozisyonlar, Alanyaspor'un da baskıyı kırıp bulduğu pozisyonlar olduğunu söyledi.

        İlk 15-20 dakikada iki tarafta da pozisyonlar gördüklerini kaydeden Yavaş, "Sonrasında Alanya oyun kurduğunda bizim baskımızı iyi kırıp daha çok üstümüze geldi. Sonrasında biz ikinci yarıya başlarken bir strateji değişikliğine gittik. Hem sahada dizilim olarak konumlanma olarak hem de savunma stratejisini değiştirdik ve biraz daha blokta bekleyip kazandığımız toplar sonrası hızlı hücum yapmak istedik." diye konuştu.

        Yeni kurulan bir takım oldukları için birlikte oynama alışkanlıkları olmadığını ifade eden Yavaş, yeni oyuncuları olduğunu ve bu dezavantajı ortadan kaldırmak istediklerini belirtti.

        Sıcak ve nemli hava ile yorgunluğun da ortaya çıktığını, bu nedenle takımların ikinci yarıda daha az risk alarak oynamaya başladıklarını anlatan Yavaş, "İkinci devre oyun daha çok dengelendi. Golü de ilk bulan takım biz olduk. Sonrasında maalesef oyuncu değişikliği yapacakken, oyuncumuz sakatlanmışken, on kişiyken orada bir gecikme, bir iletişim bozukluğu sonrası golü yedik." dedi.

        Maç boyunca Alanyaspor'un kendilerinden daha fazla pozisyona girdiğini ifade eden Yavaş, şöyle konuştu:

        "Ama biz maçı kazanabileceğimiz pozisyon da bulduk. Son dakikalarda kazanabilirdik. Sonuç olarak sonuçtan mutluyuz. Oyunda geliştirmemiz gereken yerler var. Onları da not alıp çalışmaya devam edeceğiz. Alanyaspor'u da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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